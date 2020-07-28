Лондон, , 17:02 — REGNUM Профсоюз бортпроводников British Airways объявил о подготовке к забастовке в связи с планами авиакомпании по сокращению сотрудников, 28 июля передает BBC.

Согласно сообщению профсоюза Unite, объединение планирует защитить своих членов, и готово немедленно перейти к забастовке.

British Airways планирует сократить до 12 тысяч сотрудников из-за кризиса отрасли, вызванного эпидемией коронавируса.

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