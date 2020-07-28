Ереван, , 16:59 — REGNUM Судебные слушания по «делу 1 марта» с участием бывшего президента Армении Роберта Кочаряна отложены до 4 августа 2020 г., сообщила судья Анна Данибекян на заседании суда Еревана 28 июля.

Слушания 4 августа начнутся в 13:00 по местному времени. Перенос рассмотрения дела судом связан с ходатайством защиты Кочаряна, которая просит отменить арест на его имущества и счета. По этому вопросу суду требуется изучить дополнительную информацию.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, заседание суда по делу «1 марта» уже переносилось. Само дело расследуется два года. Кочарян обвиняется в попытке свержения конституционного строя Армении. Бывший президент Армении отвергает эти обвинения.

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