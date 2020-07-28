Бухарест,
28 июля 2020, 16:46 — REGNUM России
не должно быть никакого дела до того, когда в Румынии празднуют день поражения Германии и её союзников, к которым долгое время относилась и сама Румыния, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 28 июля, комментируя информацию о переносе празднования Дня Победы в этой стране.
Как сообщалось ранее, сенат Румынии одобрил законопроект об объявлении 8 мая «Днем победы коалиции Объединенных Наций во Второй мировой войне». Ранее День Победы в Румынии праздновался 9 мая.
«Нам не должно быть совершенно никакого дела до того, когда в Румынии празднуют день поражения Германии и её союзников, к которым долгое время относилась и Румыния, во Второй мировой войне. Для нас и Румынии это были совершенно разные войны. Для Советского Союза это была война за сохранение страны и народа, для нас 9 мая — День Победы. Для румын — это была сначала попытка поживиться нашими богатыми южными землями, соучастие в немецкой агрессии и нацистских преступлениях на земле СССР, потом — удачный кульбит, позволивший им ещё и оказаться в коалиции победителей. Вот это они и «празднуют».
Румынские коммунисты воевали вместе с нами с первого дня войны и, соответственно, праздновали вместе с нами. Румынские капиталисты праздновать с нами не хотят, но, как я уже сказал, их история участия во Второй мировой войне была принципиально отличной от нашей. Пусть отмечают, когда хотят», — отметил Михаил Демурин.