Бухарест, , 16:46 — REGNUM России не должно быть никакого дела до того, когда в Румынии празднуют день поражения Германии и её союзников, к которым долгое время относилась и сама Румыния, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 28 июля, комментируя информацию о переносе празднования Дня Победы в этой стране.

Как сообщалось ранее, сенат Румынии одобрил законопроект об объявлении 8 мая «Днем победы коалиции Объединенных Наций во Второй мировой войне». Ранее День Победы в Румынии праздновался 9 мая.

«Нам не должно быть совершенно никакого дела до того, когда в Румынии празднуют день поражения Германии и её союзников, к которым долгое время относилась и Румыния, во Второй мировой войне. Для нас и Румынии это были совершенно разные войны. Для Советского Союза это была война за сохранение страны и народа, для нас 9 мая — День Победы. Для румын — это была сначала попытка поживиться нашими богатыми южными землями, соучастие в немецкой агрессии и нацистских преступлениях на земле СССР, потом — удачный кульбит, позволивший им ещё и оказаться в коалиции победителей. Вот это они и «празднуют».