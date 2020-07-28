Киев, , 16:46 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский призвал глав всех церквей и религиозных организаций, независимо от конфессий, помолиться сегодня за мир на Украине и за прекращение огня в Донбассе.

Об этом он сказал 28 июля в заявлении по случаю «Дня крещения Украины-Руси».

Зеленский отметил, что в храмах страны осуществляются торжественные молитвенные мероприятия.

«Я хочу обратиться ко всем главам церквей и религиозных организаций, независимо от конфессии. Обратиться с просьбой не как президент, а как человек — помолиться за мир на украинской земле. За такую желаемую тишину и полное прекращение огня на Донбассе. За то, чтобы наши люди перестали гибнуть и получать тяжелые ранения. За то, чтобы ужасы войны для Украины наконец закончились. За то, чтобы наступил долгожданный мир», — отметил президент.

ИА REGNUM отмечает, что заявление Зеленского было сделано во второй половине дня, когда большинство праздничных мероприятий в стране уже завершилось.

Ранее сегодня в пресс-службе Народной милиции ДНР заявили, что украинские силовики разместили военную технику в жилой застройке у линии соприкосновения, что ставит под угрозу жизнь и здоровье мирных жителей.

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