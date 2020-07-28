Иерусалим, , 16:40 — REGNUM Иран собирается усилить свои позиции, а, возможно, и напасть на Израиль, заявил 28 июля израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху на совещании по вопросам безопасности.

Побывав в зоне напряжённости рядом с границей Ливана, израильский премьер-министр заявил:

«Всё происходящее сейчас является результатом попыток Ирана и его сателлитов в Ливане создать военный плацдарм в нашем регионе».

По словам израильского политика, Ливан подчиняется интересам «Хезболлы», а «Хезболла» — Ирану. Он призвал врагов Израиля не напрашиваться на конфликт, поскольку израильские власти и армия «полны решимости защищать» свою территорию.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 27 июля, на ливано-израильской границе произошло боевое столкновение с участием проиранской «Хезболлы». Тегеран высказался в поддержку действий ливанцев.

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