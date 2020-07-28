Белград, , 16:40 — REGNUM Сербия заинтересована в покупке американских фронтовых бомбардировщиков. Об этом 25 июля сообщило сербское издание «Информер» со ссылкой на неназванный источник, «близкий к структурам безопасности страны». По словам источника, Сербия уже направила в Вашингтон соответствующее обращение, в котором выражается заинтересованность в покупке этого типа военных самолетов.

«Если американцы не захотят сотрудничать с Сербией, государство по всей видимости обратится к Российской Федерации, у которой есть отличные бомбардировщики Су-25», — цитирует «Информер» слова неназванного источника.

Автор сербскоязычного авиационного портала Tango six Петар Войинович в публикации, посвященной возможной закупке американских бомбардировщиков Белградом, отмечает, что статья в издании «Информер» появилась через несколько дней после того, как «неназванные источники» вбросили в медийное пространство информацию о вооружении Сил безопасности Косово. Позднее президент Сербии Александр Вучич в эфире государственного канала РТС заявил о том, что «страны региона закупают вооружение», и его страна должна каким-то образом на это отреагировать.

В день. когда информация о возможной закупке американских самолетов появилась в издании «Информер», чиновник министерства обороны Сербии Ненад Милорадович заявил о том, что Сербия пока окончательно не выбрала модель самолета, которым она оснастит свои военно-воздушные силы, и что «это будет не скоро, так как речь идет о долгосрочном планировании».

«Оснащение армии — это длительный процесс, который сталкивается со многими формальными ограничениями. В этом году заканчивается десятилетняя программа развития Армии Сербии, и в данный момент министерство и армия находятся в фазе интенсивного стратегического планирования на следующие десять лет. Эти планы разрабатываются на базе нескольких документов. Как вы знаете, парламент страны в декабре прошлого года принял новую стратегию национальной обороны, и теперь вырабатывается стратегический обзор. В рамках этого документа мы проанализировали боеспособность нашей армии, ее оснащение в предыдущий период, и разработали сценарий будущих угроз», — пояснил Милорадович.

По его словам, окончательное решение, в том числе по поводу закупки новых самолетов, будет принято до конца текущего года. При этом он уточнил, что армия Сербии нуждается в новых военных самолетах, так как сербские модели Supergaleb G-4 и Orao «имеют свой срок службы».

Милорадович также отметил, что Сербия в данный момент анализирует преимущества тех моделей, которые «в два раза дешевле мультифункциональных боевых самолетов четвертого поколения», среди которых числится и американский учебно-тренировочный Boing-SAAB. Тем не менее, подчеркнул он, у армии Сербии существуют в данный момент другие приоритеты, и поэтому решение о закупке Boing-SAAB или Су-25 пока не принималось.

Напомним, что осенью 2019 года, после совместных учений сербской и российской армий на территории Сербии, в котором были задействованы российские системы ПВО С-400 и «Панцирь-С», спецпредставитель Госдепа США по Западным Балканам Мэттью Палмер заявил о том, что США озабочены присутствием российского вооружения на территории Сербии. По его словам, если Белград решится на покупку российских систем ПВО, это может стать причиной введения новых санкций. «Мы надеемся, что наши сербские партнеры это знают, и что к таким транзакциям будут относится предельно внимательно», — сказал тогда Палмер македонскому телеканалу «Алсат».