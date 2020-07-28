Пекин, , 16:37 — REGNUM Гонконг в ближайшее время приостановит действие соглашений по совместной борьбе с уголовными преступлениями с Великобританией, Канадой и Австралией, 27 июля сообщил МИД Китая.

Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сообщил на брифинге, что разрыв сотрудничества коснется также законов о выдаче подозреваемых в совершении преступлений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Великобритания, Канада и Австралия в ответ на новый китайский закон о национальной безопасности в одностороннем порядке вышли из соглашения об экстрадиции с Гонконгом.

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