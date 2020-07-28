Киев, , 16:25 — REGNUM Украинские СМИ сообщают, что экс-президент страны Леонид Кучма покинул контактную группу по урегулированию ситуации на Донбассе исключительно в связи с преклонным возрастом.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом сообщил некий источник в офисе президента Зеленского.

«Ему физически было тяжело справляться», — заявил источник.

В свою очередь, политолог Дмитрий Корнейчук считает, что возраст (Кучме в этом году исполнится 82 года) далеко не основная причина такого решения.

«Кучма в очередной раз сбежал с трехсторонней контактной группы в Минске. А это значит, что ожидается очередное обострение на Донбассе и «срыв» Минских соглашений, и Кучма не хочет нести за это ответственность», — заявил эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня президент Владимир Зеленский подтвердил отставку Кучмы и поблагодарил его за «чрезвычайно важную и одновременно сложную работу» на переговорах в Минске. До этого Кучма уже уходил в отставку с поста главы украинской делегации на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе при президентстве Порошенко, но вернулся на пост по настоянию Зеленского.

Также отметим, что с 27 июля в Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.