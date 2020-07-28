Подгорица, , 16:20 — REGNUM В Черногории зарегистрирована новая политическая партия — Хорватская партия реформ (HRS), во главе членом правительства Марией Вучинович и директором аэропорта Тиват Радованом Маричем.

Руководство сообщило, что партия была основана по предложению значительного числа граждан, членов хорватского меньшинства, с основной целью восстановления доверия к своим политическим представителям и первоначальной гражданской концепции.

«HRS собрала значительный круг интеллектуалов из Хорватии, а также представителей других стран, которые выступают за гордость и достоинство всех граждан независимой, демократической и европейской Черногории», — говорится в заявлении новой партии.

В заявлении также говорится, что Хорватская партия реформ примет участие в предстоящих парламентских выборах в Черногории, намеченных на 30 августа 2020 года.