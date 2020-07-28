Киев, , 16:16 — REGNUM Глава т.н. «Луганской облгосадминистрации» (ведомство, которое отвечают за подконтрольную Киеву часть бывшей Луганской области) Сергей Гайдай заявил, что нельзя проводить местные выборы в прифронтовых населенных пунктах.

Об этом он заявил на брифинге 28 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Гайдай отметил, что касается «национальной безопасности», но признал, что от местной власти здесь ничего не зависит — решение о том, где именно не будет местных выборов, должны принимать депутаты Рады.

Ранее т.н. «Донецкая облгосадминистрация» (ведомство, которое отвечают за подконтрольную Киеву часть бывшей Донецкой области) выступила против проведения местных выборов в населенных пунктах, «расположенных в зоне поражения крупнокалиберной ствольной и реактивной артиллерии».

Напомним, что 15 июля Верховная рада приняла постановление о проведении на Украине местных выборов25 октября. Выборы должны состояться на всех территориях, в настоящий момент подконтрольных правительству страны.

После этого заместитель глав Верховной Рады Елена Кондратюк заявила, что провести объективные выборы даже на контролируемой части Донбасса невозможно.

«Пока не будет наведен порядок в сфере безопасности, пока не отойдут российские войска и не будет наша граница границей как она должна быть — выборы там проводить просто нерационально», — сказала Кондратюк.