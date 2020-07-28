Пекин, , 16:12 — REGNUM В Китае продолжается активная фаза антикоррупцинной кампании. Как сообщает 28 июля Синьхуа, по итогам расследования, которое проводилось Центральной комиссией КПК про проверке дисциплины (ЦКПД) и Государственным надзорным комитетом КНР, за серьезные нарушения партийной дисциплины и противозаконную деятельность из рядов КПК исключен бывший заместитель председателя Народного правительства северной китайской провинции Хэбэй Чжан Хэ.

В материале центрального китайского информагентства подчеркивается, что Чжан Хэ «лишился идеалов и убеждений, утратил честность по отношению к партии и допустил грубые нарушения «правил из восьми пунктов», принятых ЦК КПК в целях борьбы с коррупцией в партийных рядах.

Сообщается, что виновный сознался в нарушениях, раскаялся и вернул в казну незаконные доходы. В связи в его отношении ограничились решением об исключении из партии.