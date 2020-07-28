Москва, , 16:08 — REGNUM Законопроекты о защите детей необходимо обсудить с родительским сообществом и специалистами в этой сфере, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Вопрос защиты детей требует самого ответственного отношения. Прежде чем принимать такие инициативы, было бы правильно, чтобы профильный комитет обсудил их с родительским сообществом и специалистами в этой сфере. Оба законопроекта направлены в рассылку в федеральные и региональные органы власти и Общественную палату РФ для изучения и получения отзывов», — цитирует Володина пресс-служба нижней палаты парламента.

Необходимо делать все для укрепления института семьи, чтобы под надуманными предлогами у родителей не забирали детей, отметил спикер Госдумы.

Вместе с этим, по его мнению, в законе должны быть четко прописаны основания и процедура получения ребенком защиты государства при возникновении непосредственной угрозы его жизни.

Володин заверил, что «поддержан будет тот законопроект, который соответствует не только букве, но и духу Основного закона страны».

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Согласно принятой поправке к Конституции (ст. 67.1), дети являются важнейшим приоритетом государственной политики. Государство обеспечивает приоритет семейного воспитания, но при этом берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения, указал спикер Госдумы.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, на рассмотрении Госдумы находятся законопроекты, внесенные депутатом Павлом Крашенинниковым («Единая Россия») и членом Совфеда Андреем Клишасом, а также поправки, подготовленные группой сенаторов во главе с Еленой Мизулиной.

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