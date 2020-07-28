Вашингтон, , 16:04 — REGNUM Жесткая позиция президента США Дональда Трампа в отношении Китая вызвана лишь стремлением выиграть президентские выборы в ноябре. Об этом заявил бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон 28 июля в статье для Daily News.

Болтон подчеркнул, что консервативные элементы в американской политике все отчетливее понимают, что их с Трампом мало что объединяет, поскольку тот ни разделяет их философии, ни проводит собственный курс. Тем не менее на фоне нынешних процессов в США, а также высокой вероятности победы Джо Байдена, лучшим аргументом Трампа в пользу своего переизбрания является то, что он лучше любой альтернативы.

Однако нынешний глава Белого дома не предлагает ничего, ради чего стоило бы избирать его президентом США во второй раз. В качестве примера Болтон призывает обратиться к Китаю, в отношениях с которым Вашингтон на протяжении трех лет пытался заключить «сделку века». Невзирая ни на что, Трамп стремился к этому соглашению.

«Стремясь к нему, Трамп пренебрегал опасениями по поводу агрессивности Пекина в Южно-Китайском море, его намерениями покорить Тайвань, репрессиями в отношении уйгуров, нарушением обещания Китая сохранить отдельный статус Гонконга после «передачи» его Великобританией и многое другое», — указал Болтон.

Напомнил Болтон и о том, что первоначально Трамп не стремился возлагать ответственность за начала пандемии коронавируса на Китай, высокую оценку действиям которого по сдерживанию коронавируса дал сам Трамп в конце января. Теперь же, спустя полгода риторика Вашингтона в отношении Пекина стала носить критический характер, приняты необходимые жесткие меры.

«Я рад как риторикой администрации, так и ее действиями против Китая. Жаль, что все началось не в январе 2017 года», — подчеркнул Болтон.

При этом Болтон призвал не надеяться на то, что такая риторика сохранится в случае переизбрания Трампа. Дело в том, что его подход не носит философского характера. Напротив, Трамп видит во всем возможность, дав что-то, получить что-то же взамен. По словам Болтона, этот подход прекраснее всего виден на примере Северной Кореи.

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