28 июля 2020 | Время чтения 7 мин

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью газете Rheinische Post заявил, что его страна выступает против возвращения России в G7 и расширения формата в целом.

Дмитрий Родионов, , 16:01 — REGNUM Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью газете Rheinische Post заявил, что его страна выступает против возвращения России в G7 и расширения формата в целом.

Трудности формата G8 Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«G7 и G20 — это два чутко координируемых формата. Нам не нужны ни G11, ни G12», — заявил он.

Называя цифры 11 и 12, Маас, очевидно, имел в виду Австралию, Индию и Южную Корею, которые американский президент Дональд Трамп вместе с Россией ранее призывал пригласить на саммит «семерки».

Впрочем, едва ли кому приходило в голову, что какая-то из трех последних стран реально может присоединиться к новому формату. Речь, конечно же, в первую очередь о России, позвать которую Трамп призывал и ранее, очевидно, «тролля» европейских партнеров.

Тем более что форматов G11 или G12 отродясь не существовало, а вот G8 — «семерка» + Россия — существовал целых 17 лет.

Встреча лидеров большой восьмерки. 2006 Kremlin.ru

Наша страна была исключена из группы в 2014. Вернее, не совсем так. Это не клуб с фиксированным членством, откуда можно исключать или принимать. Просто страны G8 решили без России провести саммит G7.

Произошло это в ответ на присоединение Россией Крыма.

Об этом напомнил и Маас: «Пока этот вопрос не разрешен, я не вижу возможностей для приглашения России».

Отсюда, учитывая закрытость «крымского вопроса», можно сделать вывод, что G8 не возродится никогда!

Впрочем, Маас тут еще и Донбасс приплел (хотя в момент исключения нашей страны он еще не являлся предметом антироссийской консолидации Запада). По его словам, Германия придерживается принципа реализации Минских соглашений по Донбассу. При этом он добавил, что, если речь идет об урегулировании ситуации на востоке Украины, то обсуждаться должен и вопрос Крыма.

Зачем вообще Маас это ляпнул, не очень ясно. Скорее всего, он хотел показать «фигу» Трампу, который и выступил с предложением пригласить Россию. Дело благородное, Вашингтон, действительно, в последнее время по-хамски ведет себя по отношению к европейцам, диктуя им условия, и попытки Берлина показать свою независимость вполне оправданы.

Хайко Маас EU2017EE Estonian Presidency

Но получился камень в огород России.

Ведь буквально вчера президент Украины звонил Владимиру Путину, заверяя того в приверженности Минским соглашениям, что, по мнению многих экспертов, свидетельствовало о его попытках заручиться поддержкой Москвы в попытках предпринять хоть какие-то шаги по урегулированию. Буквально сегодня вступило в действие очередное перемирие, что по факту дало возможность вести переговоры о возможности новой встречи в «нормандском формате».

Вообще, конечно, свежо предание, но верится с трудом, но хоть какое-то движение и повод для сдержанного оптимизма.

И вдруг Маас все портит одним высказыванием, в котором он упоминает Крым.

Напомню, это украинская сторона постоянно пытается связать Крым с Минскими соглашениями, на что в Москве не раз заявляли, что это бессмысленно. Бессмысленность таких попыток, или даже больше — их вредность для процесса урегулирования (потому что Москва может вообще не захотеть разговаривать ни с Украиной, ни с Западом на таких условиях), полагаю, хорошо понимают и в Европе. Потому обычно стараются крымскую тему или не поднимать, или, во всяком случае, не поднимать ее в связке с Минскими соглашениями.

Кто тут тянул за язык Мааса — непонятно. Это или глупость, или провокация, и фрау Меркель, если она сама не уполномочивала своего министра делать такие заявления, следовало бы обратить на них внимание.

Канцлер Германии Ангела Меркель Kremlin.ru

Впрочем, в Москве, конечно, не стали «обижаться» и требовать разъяснений. Ну, сказал немецкий министр очередную привычную для коллективного Запада антироссийскую глупость. Непонятно только, почему они так долго реагируют, ведь Трамп о приглашении России говорил еще в конце мая, а сейчас почти август. Два месяца потребовалось, чтобы осмыслить сказанное американским лидером?

В Москве могли бы и вовсе не заметить этого заявления, но уж больно хлестко оно прозвучало, как будто цель была именно в том, чтобы «поддеть» Россию (так обычно пытаются поддеть в подростковых компаниях, мол, смотри, мы тебя выгнали из тусовки, потому, что ты рыжий).

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков напомнил Маасу, что Россия, вообще-то, и не стремится никуда возвращаться ни на каких условиях. Более того, она вполне удовлетворена работой в таких форматах, как G20, «которые лучше отвечают современным, наверное, экономическим реалиям, с точки зрения центров экономического развития в мире».

Кроме того, Песков напомнил Маасу, что «семерка» вряд ли может претендовать на мировое лидерство без участия Индии, Китая, Турции и целого ряда других стран.

И об этом мы тоже говорили не единожды! Это вовсе не обида за исключение из «восьмерки». Это констатация факта. Та же «двадцатка» за последние 10 лет показала свою эффективность в решении мировых проблем, в то время как «семерка» всегда была исключительно западным клубом, политической НАТО — что с Россией, которую позвали «потолкаться в предбаннике» (видимо, чтобы не так обидно было после утраты статуса сверхдержавы), что без. И на мировое лидерство она могла претендовать лишь в период после окончания холодной войны, когда Запад чувствовал себя единовластным хозяином планеты. Но сегодня мир меняется, и формат G7 уходит в прошлое вместе с однополярным миром.

Саммит НАТО в Лондоне. 2019

Этого почему-то упорно не хотят замечать ни европейцы, ни американские демократы. Зато это очень хорошо понял Дональд Трамп. Понял главное — ключевую роль Китая. По-своему, конечно, понял и выводы сделал…

Об этом, кстати, сегодня пишет Financial Times — о том, что США стали считать Китай основной угрозой, хотя это Россия «бросила вызов» Западу присоединением Крыма.

С одной поправочкой: не США, а Трамп и антиглобалисты. Его противникам-демократам Китай как раз не опасен, напротив, для них врагом номер один остается Россия.

Тем не менее Трамп (во всяком случае, до конца года) остается президентом и определяет внешнюю политику. Как пишет FT, в Вашингтоне надеются расколоть союз Москвы и Пекина и привлечь Россию к противостоянию на стороне США.

Надеются, да.

Напомню, на днях госсекретарь Майк Помпео выступил с речью, которую уже назвали новой «Фултонской» и объявлением «холодной войны» Пекину. В ней он предложил создать «альянс демократий» из стран, готовых объединиться против Китая. Присоединиться к данной инициативе он пригласил и Россию.

«Я думаю, что такая возможность есть. Эта возможность рождена естественным характером отношений между Россией и Китаем», — заявил он в президентской библиотеке Никсона в Калифорнии.

Интересное совпадение. Именно Ричард Никсон стоял у истоков политики сотрудничества с Китаем против СССР. Теперь, значит, наоборот.

Даже если не брать во внимание «моральные аспекты», стоит ли после этого доверять Штатам. Тем более что предложить им России, по сути, нечего. Снятие санкций? Возвращение в «большую восьмерку»?

Владимир Путин и Дональд Трамп. Хельсинки Kremlin.ru

Но этого Трампу не дадут европейцы, о чем сегодня напомнил Маас. Да и американские демократы. И не факт, что Трамп вообще задержится в Белом доме после ноябрьских выборов.

Так что все разговоры о возрождении G8 и иных форматов, на основе которых Трамп хочет создать антикитайскую коалицию (не просто так он говорил о Южной Корее, Австралии и Индии: с первой все понятно, вторая всегда во всем ориентируется на Вашингтон, а у третьей с Пекином в последнее время серьезный разлад, вплоть до недавних приграничных столкновений) — пустые слова.

Это даже если не брать во внимание, что Россия вообще не собирается присоединяться к каким-либо коалициям с приставкой «анти». Мы не собираемся ни с кем вести холодных войн, даже если нам их навязывают агрессивными методами. Мы за конструктивное международное сотрудничество, а оно уже невозможно в устаревших форматах «семерок» и «восьмерок»

А коллективный Запад пусть между собой разберется — если их устраивает их «междусобойчик» G7, то пусть продолжают возиться с ним. Хотя это у них получается все хуже и хуже, поскольку он сам переживает стадию самого глубокого раскола и кризиса в своей истории…