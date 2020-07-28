Астрахань, 28 июля 2020, 16:01 — REGNUM В Астрахани депутаты муниципального парламента утвердили порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города, передаёт ИА REGNUM 28 июля.
Отмечается, что теперь глава муниципального образования будет руководить горадминистрацией. Руководящий пост займёт кандидат, набравший наибольшее число голосов депутатов. Его представит конкурсная комиссия, в состав которой войдут шесть человек: трое будут назначены депутатами, трое — астраханским губернатором.
В настоящее время исполняет обязанности главы администрации муниципального образования «Город Астрахань» Мария Пермякова. Главой муниципального образования «Город Астрахань» является Алёна Губанова.