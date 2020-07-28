Киев, , 15:50 — REGNUM Спектакль с Минскими соглашениями подходит к финалу — Киев не намерен внедрять политическую часть, заявил 28 июля политический эксперт Семен Уралов, комментируя решение экс-президента Украины Леонида Кучмы уйти с поста главы украинской делегации на переговорах в Минске.

Эксперт отмечает, что ключевая задача Кучмы состояла в том, чтобы своим авторитетом «продавить» изменения в соглашениях в интересах Киева.

«Но не срослось — на уступки не шли ни в Москве, ни тем более в Донецке или Луганске. Требовать уступок без согласия других сторон — значит выйти из соглашений. Кучма оказался не готов стать формальным могильщиком», — комментирует политолог.

Уралов отмечает, что Минские соглашения по урегулированию в Донбассе давно потеряли свою суть, а с уходом Кучмы потеряют и форму.

«Переговорщиков уровня Кучмы на Украине, похоже, больше нет. В целом идея ненужности посредников в украинском кризисе скоро станет очевидной», — резюмировал эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня Зеленский выразил благодарность Кучме за его работу во главе украинской делегации в контактной группе, заявив, что эта работа была «чрезвычайно важной и одновременно сложной». Нынешний президент отметил, что «с уважением и почтением» относится к решению Кучмы о прекращении участия в деятельности группы, добавив, что всегда в будущем готов услышать его совет.