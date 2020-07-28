Казань, , 15:44 — REGNUM Глава Татарии Рустам Минниханов определился с лозунгом, с которым пойдёт на выборы руководителя республики, намеченные на сентябрь 2020 года. Об этом заявил руководитель избирательного штаба действующего главы республики Юрий Камалтынов.

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«Вот наш главный лозунг, с которым мы идем к избирателям, — «Верность традициям. Уверенность в будущем!», — приводит ИА «Татар-информ» слова Камалтынова.

Он уточнил, что лозунг согласован с членами избирательного штаба Минниханова.

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Как сообщало ИА REGNUM, выборы главы Татарии состоятся в единый день голосования 13 сентября 2020 года. На прошлой неделе Центризбирком республики зарегистрировал Рустама Минниханова в качестве кандидата на высший руководящий пост республики.