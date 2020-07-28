Киев, , 15:39 — REGNUM Власти Украины приняли принципиальное решение о выделении отдельного министерства аграрной политики и реализация этой инициативы является вопросом времени.

Об этом заявил на брифинге сегодня, 28 июля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

ИА REGNUM напоминает, что до 2019 года на Украине всегда было отдельное аграрное министерство, но при назначении правительства Гончарука, а августе прошлого года ведомство присоединили к министерству экономику, заявив, что такая конструкция будет более эффективна.

«Решение принципиальное о том, что агросфера должна иметь свое министерство — существует, принято. Поэтому вопрос во времени и в людях», — отметил Шмыгаль.

Он дал понять, что все зависит от парламента Украины:

«Пока летние каникулы в Верховной раде не завершатся, до сентября, то очевидно, мы разделение министерств делать не будем».

Премьер также не захотел говорить, кто может возглавить новое ведомство.

ИА REGNUM отмечает, что аналогичным образом в 2019 году на Украине соединили министерства энергетики и экологии, а сейчас провели разделение этих ведомств.