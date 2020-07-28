Екатеринбург, , 15:38 — REGNUM В ближайшее время в Свердловской области станет известно о кадровом решении в отношении главы регионального минздрава Андрея Цветкова, заявил вице-губернатор Павел Креков на брифинге.

Креков охарактеризовал министра как «опытного руководителя», которые немало сделал на своей должности. Чиновник добавил, что информацию о кадровом решении скоро обнародуют:

«В ближайшее время о нём станет известно», — сказал вице-губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о возможной отставке Цветкова заявили местные СМИ.

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