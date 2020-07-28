Минск, , 15:37 — REGNUM Информация о том, что в Минск на время проведения избирательной компании президента Белоруссии якобы переброшены подразделения десантников, не соответствуют действительности. Об этом 28 июля сообщает белорусское минобороны в своем Telegram-канале.

«Очередной фейк от telegram-каналов», — говорится в сообщении белорусского военного ведомства и уточняется, что таковым являются сообщения о том, что 70% 103 мобильной бригады, которая базируется в Витебске, на данный момент находится в Минске и им отданы «соответствующие приказы».

«Трудно представить, где можно спрятать больше полутора тысяч бравых десантников, и это только из одной бригады, а главное — зачем их прятать?», — также говорится в сообщении.

Кроме этого, в минобороны Белоруссии напомнили, что личный состав и техника бойцов десанта прибудет в Минск на празднование 90-летия войск ВДВ.

«Голубые береты из Витебска в столицу тоже прибыли, их меньше батальона — вполне достаточно, чтобы выступить на празднике 1 августа», — указывает военное белорусское ведомство.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что власти страны продолжат оказывать дальнейшую материальную поддержку военным.