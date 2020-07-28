Киев, , 15:29 — REGNUM У Украины в 2020 году есть возможность вместе с ЕС сделать обзор эффективности выполнения соглашения об ассоциации, и Киев собирается воспользоваться данной опцией, заявила 28 июля вице-премьер-министр страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Она уточнила, что такую возможность предоставляет 481 статья соглашения, и добавила, что все министерства и ответственные органы будут привлечены к этому процессу.

Стефанишина пообещала, что правительство создаст специальный аналитический центр, который будет работать над обновлением соглашения об ассоциации.

«Ожидаемое обновление — это обновление торговых так называемых тарифных и нетарифных параметров, касающихся увеличения объемов беспошлинного импорта или импорта без квот на рынок ЕС», — заявила вице-премьер Украины.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня правительство Украины проводит первый диалог с украинским бизнесом по обновлению соглашения об ассоциации с ЕС.

23 июля премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил — в Киеве рассчитывают, что главной темой следующего саммита с ЕС, который намечен на октябрь, станет обновление соглашения об ассоциации.

14 июля депутат «Слуги народа», глава парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха заявил, что Украина сейчас уже не может себе позволить «просто с закрытыми глазами» подписывать все, на чем есть штамп ЕС, «потому что это приводит к полному дисбалансу в экономической системе».