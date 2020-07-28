Тбилиси, , 15:38 — REGNUM Благодаря программе элиминации гепатита С в Грузии от этой болезни вылечились свыше 65 тыс. человек и еще 70 тыс. проходят лечение. Об этом 28 июля написал спикер парламента страны Арчил Талаквадзе на своей странице в Facebook.

Публикация была сделана по случаю Всемирного дня борьбы с гепатитом. Талаквадзе отметил, что власти страны решили с 2014 года массово оплачивать лечение этой болезни гражданам, несмотря на нехватку денег в бюджете.

«До 2014 года гепатит С был диагнозом медленной смерти и отчаяния. Сегодня лечение доступно каждому, а показатель выздоровления превышает 98%», — написал председатель парламента.

Стоит отметить, что лечение гепатита С в Грузии получилось благодаря помощи из США. Американская фармакологическая компания с 2016 года бесплатно поставляет в Грузию лекарства от этого заболевания.

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