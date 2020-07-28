Тбилиси, , 15:07 — REGNUM Пандемия коронавируса несколько понизила доверие Грузии к ЕС и НАТО и уменьшила число сторонников европейской и евроатлантической интеграции, говорится в отчете об исследованиях общественного мнения, обнародованных грузинским офисом NDI 28 июля.

На вопрос, приемлема для них заявленная правительством Грузии цель вступления в Евросоюз, положительный ответ в условиях пандемии дали 76% респондентов. В ходе предыдущего опроса в ноябре прошлого года за вступление Грузии в ЕС высказались 82% опрошенных. Для 8% респондентов в ходе нынешнего опроса интеграция с ЕС неприемлема. В ноябре прошлого года такого мнения придерживались 10%. А 15% заявили, что не знают ответа на этот вопрос.

На вопрос, как изменила пандемия отношение к Евросоюзу, 19% ответили, что в положительном направлении, 9% — в отрицательном, а для 61% пандемия никакого влияния на их отношение к ЕС не оказала.

NDI приводит и некоторые цитаты респондентов, объясняющих изменение своего отношения к ЕС. Так, женщина из Тбилиси заявила: «Евросоюз не предпринял действенных шагов в отношении Италии и Испании, прошу не считать это моей «пророссийской» направленностью, а Россия первая оказала помощь Италии, так что мое отношение к Евросоюзу не то что немного, но резко ухудшилось».

С 74% (по результатам предыдущего, ноябрьского опроса) до 69% сократилось число тех, для кого приемлема цель правительства сделать Грузию членом НАТО. Правда, с 14% до 11% уменьшилось и число тех, кто был против интеграции Грузии с альянсом. А число тех, кто не знает ответа на вопрос, возросло с 11% до 19%.