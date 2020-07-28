Джакарта, , 15:01 — REGNUM Южная Корея окажет помощь Индонезии в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейского агентства международного сотрудничества (KOICA).

По их словам, 28 июля представители агентства совместно с представителями министерства планирования национального развития Индонезии подписали соответствующий меморандум о взаимопонимании.

Размер помощи оценивается в $5 млн.

Известно, что ранее Южная Корея поставила в Индонезию защитные маски и ПЦР-системы для диагностики коронавируса.

В настоящее время в Индонезии выявлено более 102 тыс. случаев заражения коронавирусом, жертвами пандемии стали более 4,9 тыс. человек.