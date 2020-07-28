Ереван, , 15:14 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал союзником России армянский народ, а не отдельных политиков. Об этом он заявил в интервью телеканалу РБК, комментируя обращение к властям Армении главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян.

Симоньян 18 июля обратилась к армянским властям в своем Telegram-канале, заявив, что Ереван не признал Крым, хотя много лет получал от России «добро и защиту». Симоньян также упрекнула Армению за арест бывшего президента Роберта Кочаряна, союзника РФ, а также за деятельность в стране антироссийских сил, в том числе НКО.

Слова Симоньян были очень негативно восприняты в Армении, заявил Пашинян. Претензии в адрес руководства Армении он назвал несостоятельными.

«В России должны понять, что союзник России в Армении не Пашинян, не Петросян, не Погосян, не Саргсян, не Кочарян, союзник и партнер — это армянский народ. Это очень важный нюанс», — подчеркнул Пашинян.

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