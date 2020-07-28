Осло, , 14:53 — REGNUM В прошедшие выходные дни специальный представитель США по Афганистану Залмай Халилзад посетил с визитом Осло и в ходе него провел встречу с главой МИД Норвегии. Об этом 28 июля сообщает посольство США в стране.

«Специальный представитель по Афганистану Залмай Халилзад посетил Осло 25−27 июля», — говорится в сообщении посольства.

Кроме этого, сообщается, что в ходе встреч с главой МИД Норвегии Ине Марие Эриксен Сёрейде и другими высокопоставленными лицами страны Халилзад выразил благодарность за постоянное участие Норвегии в миссии Североатлантического альянса в Афганистане и за ее усилия в мирном урегулировании в данной стране.

Помимо того, специальный представитель США рассказал о трудностях, которые существуют в деле начала «внутренних афганских переговоров» и о работе сторон над их решением.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 24 июля стало известно, что правительство Норвегии обновило правила пропускного режима, действующие на шведско-датской границе.