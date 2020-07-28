Киев, , 14:40 — REGNUM Дело о возможном разжигании религиозной вражды на Украине, в котором фигурирует бывший президент страны Петр Порошенко, никаким образом не оценивается факт правомерности получения томоса об автокефалии.

Об этом заявил сегодня, 28 июля, и.о. директора государственного бюро расследований Украины Александр Соколов в комментарии «Украинской правде».

Силовик отметил, что государство отделено от церкви и не должно вмешиваться в вопросы реализации гражданами права на вероисповедание.

Вместе с тем, Соколов не стал пояснять, какие именно претензии есть к Порошенко в рамках данного дела.

ИА REGNUM напоминает, что 18 июня Порошенко заявил, что против негооткрыто очередное дело «за разжигание межрелигиозной вражды путем получения томоса и создания ПЦУ».

Ранее сегодня сам Порошенко заявил, что среди десятков политически мотивированных дел, возбужденных против него по приказу Зеленского, он особенно гордится «делом о Томосе». По словам экс-президента, соответствующее расследование доказывает, что на ключевых должностях в офисе президента Украины сейчас работают люди, «которые откровенно лоббируют интересы русской церкви».