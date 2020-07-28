Москва, , 14:39 — REGNUM Законопроект об обязательной регистрации собак может быть внесен в Госдуму в сентябре, сообщил автор инициативы депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия»).

Нарсис Диаз. Бегущие собаки. 1853

«Это будет обязательная регистрация, иначе бессмысленно, иначе животных будут выкидывать», — сказал Шеин РИА Новости.

По его словам, регистрация питомцев будет бесплатной для физлиц.

Парламентарий обратил внимание на мировую практику: во многих странах введена система штрафов для хозяев, которые выбросили собак на улицу. Взимание штрафов невозможно без введения обязательной процедуры регистрации.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов («Единая Россия») также высказывался в поддержку бесплатного чипирования домашних животных.