Минск, , 14:50 — REGNUM Власти Белоруссии продолжат оказывать дальнейшую материальную поддержку военным. Об этом 28 июля рассказал действующий президент страны Александр Лукашенко в ходе своего посещения войсковой части 3214 внутренних войск МВД в Минске, его слова приводит пресс-служба белорусского лидера.

Как заявил президент Белоруссии, он не будет говорить военным о квадратных метрах, денежном довольствии и прочем, так как в случае, если экономика будет работать не хуже, и жизнь будет соответственной.

Кроме этого, он указал, что не будет обещать «вертолетных денег», так как взять их неоткуда.

«У нас нет вертолетных денег. Но по максимуму будем стараться вас поддержать для того, чтобы у вас было нормальное денежное довольствие», — сказал Лукашенко.

Также белорусский лидер уточнил, что в течение пяти ближайших лет многодетные и военнослужащие будут в приоритете на обеспечение жилплощадью.

«Будем делать все для того, чтобы вы жили не хуже», — заключил он.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что участники мирных акций протеста при задержании не должны бить ногами бойцов ОМОН.