Москва, , 14:20 — REGNUM Законопроект об обеспечении жильем сирот внесли в Госдуму депутаты от «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым и Галиной Хованской, передает корреспондент ИА REGNUM 28 июля.

Согласно поправкам, в случае отсутствия жилых помещений специализированного жилищного фонда (по аналогии с ранее существовавшей проблемой «бесквартирных» военнослужащих) органам исполнительной власти субъектов РФ предоставляется возможность изыскивать бюджетные средства для обеспечения временного проживания детей-сирот в благоустроенных жилых помещениях или компенсировать им плату за наем благоустроенных жилых помещений до наступления момента их обеспечения жилыми помещениями специализированного жилищного фонда.

Дополнительные меры предусмотрены в 52 регионах России и включают предоставление ежемесячной денежной компенсации за наем жилого помещения, предоставление во временное пользование жилых помещений. Однако в целом по России такую дополнительную поддержку получают всего 8,5 тыс. человек, или менее 5% от состоящих на учете детей-сирот, у которых право на получение жилого помещения не реализовано, приводят данные авторы инициативы.