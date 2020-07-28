Киев, , 14:12 — REGNUM Министры иностранных дел Украины, Литвы и Польши приложат усилия для того, чтобы наполнить новый формат сотрудничества под названием «Люблинский треугольник» «практическим содержанием».

Об этом на пресс-конференции 28 июля заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Представитель Киева пообещал, что речь будет идти о «конкретных проектах» и направлениях взаимодействия в интересах стран-участниц и Европы в целом. Вместе с тем, никакой конкретики Кулеба не озвучил.

Он также заявил, что следующее, второе заседание «треугольника» пройдет на Украине и призвал «ждать новостей».

В вою очередь, польский министр Яцек Чапутович отметил, что «Люблинский треугольник» является не формализованным институтом, а лишь неформальной платформой для регулярных встреч и обмена информацией.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня Украина, Литва и Польша объявили о создании «Люблинского треугольника», подчеркнув, что новый трехсторонний формат основывается на традициях и исторических связях трех стран, «уходящих в глубину многих столетий».