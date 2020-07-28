Тбилиси, , 14:20 — REGNUM Граждане Грузии смогут въезжать на территорию Турции без обязательного двухнедельного карантина. Об этом рассказала турецкий посол в Тбилиси Фатма Серен Язган 28 июля в эфире телеканала «Имеди».

Дипломат отметила, что в Грузии, по сравнению с другими странами, благоприятная эпидемиологическая обстановка, поэтому турецкая сторона не намерена к ее жителям применять карантинные меры.

«Все граждане Грузии могут поехать в Турцию без карантина», — сказала Язган.

Она добавила, что Анкара со своей стороны добивается, чтобы Тбилиси предоставил возможность бизнесменам из Турции приезжать в Грузию для ведения бизнеса.

Напомним, порядка 10 тыс. жителей Грузии регулярно ездили на заработки в Турцию до начала пандемии коронавируса. На прошлой неделе грузинские власти заявили, что смогут выпустить за границу тех граждан, которые предъявят приглашение на работу от турецких предприятий.

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