Москва, , 14:15 — REGNUM Вторая партия российских зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» может быть поставлена Турции. Об этом заявил 28 июля генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Докладывая главе государства о деятельности госкорпорации в 2019 году, Чемезов отметил, что поставка партии С-400 в Турцию была осуществлена досрочно. Это был первый контракт такого рода с государством НАТО, его сумма составила $2,5 млрд.

«Сейчас мы отрабатываем возможную вторую часть поставки», — сказал Чемезов.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках контакта, заключенного в 2017 году, Россия поставила Турции четыре дивизиона ЗРК С-400 «Триумф».

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