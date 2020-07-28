Тегеран, , 14:05 — REGNUM Атака на американский авианосец отработана военными Ирана во время учений в Персидском заливе и западной части Ормузского пролива. Об этом сообщает 28 июля агентство Tasnim.

Для отработки атаки использовалась реплика корабля. С боевого вертолёта запустили ракету, запись этого момента опубликована агентством. Также отработан захват авианосца с участием катеров и вертолетов.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля Корпус стражей Исламской революции (КСИР) — элитная часть иранских вооружённых сил — проводит учения «Великий пророк — 14».

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