Киев, , 14:00 — REGNUM С 1 августа 2020 года по 31 января 2021 года гражданам Китая не придётся оформлять визы для поездок на Украину. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский, сообщила 28 июля пресс-служба офиса президента Украины.

Срок пребывания на Украине не должен превышать 30 дней в течение 180 дней, сказано в тексте указа.

В сообщении пресс-службы отмечается, что данное решение было принято с целью развития дружеских отношений между Украиной и Китаем, а также для развития туризма.

Правительству Украины также поручено предпринять меры, необходимые для реализации указа президента страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский предложил отменить визы для граждан Китая и Индии.

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