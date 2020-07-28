Сеул, , 14:27 — REGNUM В Южной Корее призвали судовладельцев и моряков отказаться от рыбного промысла в водах Западной Африки в связи с ростом активности пиратов в данном регионе. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства и министерства по морским делам и рыболовству.

По их словам, в настоящее время в Гвинейском заливе рыбную ловлю осуществляют 46 судов, на которых находятся 145 граждан Южной Кореи.

Власти Южной Кореи также назвали Гвинейский залив «территорией с самым высоким риском нападения пиратов» и рекомендовали прекратить какую-либо деятельность в данном регионе с 3 августа.

Известно, что число пиратских нападений в Гвинейском заливе растет с каждым годом. В 2017 году в данном регионе произошло 65 нападений, в 2018 году — 78 нападений, в 2019 году — 121 нападений.

Отмечается, что в мае 2020 года в ходе пиратского нападения был похищен гражданин Южной Кореи, еще пять человек были похищены в июне.