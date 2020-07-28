Киев, , 13:53 — REGNUM Мэр Киева Виталий Кличко сегодня, 28 июля, пришел на заседание Киевсовета с травмированной ногой и заявил, что надорвал ахиллово сухожилие, передает корреспондент ИА REGNUM.

Городской глава передвигался с помощью костыля и заявил по этому поводу, что у него появилась новая опция для нерадивых чиновников — «накостылять им».

«Минувшая суббота выдалась активной. Сначала поиграл с сыновьями в футбол, а потом поздно вечером гонял вандалов, которые расписывали стены в центре города. И старая спортивная травма напомнила о себе — надорвал ахиллово сухожилие», — объяснил Кличко депутатам.

Мэр отметил, что ему «не привыкать» к такому состоянию и трудность заключается лишь в том, что он не может быстро передвигаться.

Напомним, что 25 июля Кличко, прогуливаясь в центре Киева, натолкнулся на двух подростков, которые рисовали граффити на одном из домов. Мэр лично задержал нарушителей и вызвал в полицию, но один из художников умудрился сбежать с места событий.