Джакарта, , 13:53 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что пандемия оказала влияние на глобальную геополитику, в частности, на отношения между двумя сверхдержавами США и Китаем, которые все более накаляются, сообщает Kompas.

«Будьте осторожны, это влияет на глобальную геополитику. Все должны знать, что ситуация в Южно-Китайском море нагревается, отношения Китая и США становятся жарче», — заявил президент.

Глава государства хочет, чтобы Индонезия воспользовалась этим импульсом, чтобы экономика не рухнула.

«Конечно, мы будем продолжать бороться за решение экономических проблем, которые возникают в нашей стране, но мы должны использовать этот импульс, мы должны его принять», — отметил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии заявил, что рост экономики в мире достигнет 5,4% в 2021 году.

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