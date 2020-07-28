Минск, , 13:43 — REGNUM Александр Лукашенко 28 июля встретился с руководством и личным составом ведомств системы обеспечения национальной безопасности. Мероприятие прошло на базе в/ч 3214 внутренних войск МВД Белоруссии.

«Побывав недавно в 38-й десантно-штурмовой и 103-й воздушно-десантной бригадах, 5-й отдельной бригаде специального назначения, я увидел хорошо оснащенные мобильные воинские подразделения, отвечающие духу времени. В очередной раз убедился в правильности курса на создание надежной системы национальной безопасности», — цитирует его выступление президентская пресс-служба.

Лукашенко говорил о развале СССР и первых шагах к суверенитету и независимости бывшей БССР. Он отметил: «Тогда бездумно разрушались силовые органы и превращалась в металлолом боевая техника, массово увольнялись высококлассные военные профессионалы, вынужденные ради пропитания своих семей соглашаться на самую низкооплачиваемую работу. Денежное довольствие офицеров, оставшихся в армейском строю, сократилось в несколько раз. Командир взвода в те годы получал до $15, командир полка — $35».

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«Было трудно, сложно, но мы преодолели этот период и выстояли. Мы выбрали верные ориентиры и можем сказать, что система нашей национальной безопасности создана усилиями всего нашего народа. Нам никто ничего не подарил, и мы никому ничем не обязаны», — подчеркнул Лукашенко.

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Белорусский лидер также заявил о дальнейшей поддержке военнослужащих со стороны государства. В рамках посещения бригады спецназ продемонстрировал показательное подавление «массовых беспорядков» с использованием спецтехники и спецсредств.

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Напомним, Александр Лукашенко бессменно правит Белоруссией с 1994 года. Он участвует в нынешней выборной кампании в числе пяти зарегистрированных кандидатов в президенты, среди которых нет ни одного пророссийского.

Также напомним, с 1991 года Белоруссия получила огромную помощь со стороны России — товарами и услугами военного назначения, дипломатической поддержкой, кредитами и другими формами экономической помощи. По данным МВФ, только за период 2005—2015 годов Россия поддержала белорусскую экономику на $106 млрд скидками на поставляемые углеводороды.