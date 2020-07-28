Бейрут, , 13:38 — REGNUM Израиль посягает на суверенитет Ливана и продолжает накалять ситуацию на ливано-израильской границе. Об этом сегодня, 28 июля, в ходе заседания совета министров заявил премьер-министр государства Хасан Диаб, сообщает kataeb.org.

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Он сообщил, что ливанское правительство решило подать жалобу в Организацию Объединённых Наций в знак протеста против вчерашнего нападения Израиля. Диаб обвинил Израиль в нарушении резолюции 1701 Совета Безопасности ООН, которая устанавливает режим прекращения огня на границе Израиля и Ливана, и требует осудить израильскую агрессию.

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Премьер-министр подчеркнул, что Израиль «путём опасной военной эскалации» вновь пренебрёг суверенитетом Ливана.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 27 июля, армия обороны Израиля заявила, что пресекла попытку ливанцев проникнуть на израильскую территорию, обстреляв Ливан. Атаки были зафиксированы с обеих сторон. Так, проиранская ливанская группировка «Хезболла» и армия обороны Израиля обменялись ракетными ударами в районе Хар-Дов. Израиль утверждает, что с его стороны нет потерь. По информации ливанской стороны, жертв со стороны «Хезболлы» также не было.

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