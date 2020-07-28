Цхинвал, , 13:37 — REGNUM Правительство Южной Осетии во время заседания 28 июля приняло решение продлить до 31 августа карантинные ограничения на границе с Россией. Об этом сообщает агентство «Рес».

"Ситуация в Северной Осетии не даёт нам возможности расслабиться. Нам надо защититься от коронавируса», — сказал на заседании президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

Он рассказал, что в республику организованными группами могут возвращаться югоосетинские граждане. За время действия карантинных ограничений в страну вернулись около 1000 жителей Южной Осетии и еще примерно 450 ожидают очереди.

Напомним, ранее Цхинвал ввел карантинные ограничения на границе с Россией до 31 июля. В республике за время пандемии выявлено 89 случаев заражения коронавирусом. Большинство из них были у возвратившихся из России югоосетинских граждан.

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