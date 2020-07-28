Кызыл, , 13:31 — REGNUM Глава Тувы Шолбан Кара-оол объявил о добровольной отставке заместителя председателя правительства Александра Щура. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

По словам главы, причиной отставки стали жизненные обстоятельства — у чиновника заболели мать с отцом. При этом он оценил потенциал экс-зампреда, как высокий.

«Это боевой генерал, человек, который, возглавляя МВД, способствовал мобилизации коллектива. Многие показатели работы МВД по Республике Тыва именно в его короткий срок работы начали улучшаться», — отметил он, пожелав, чтобы с родителями было всё хорошо.

Напомним, Александр Щур с декабря 2017 года возглавлял министерство внутренних дел по республике. В июле 2019-го он был назначен заместителем председателя правительства.

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