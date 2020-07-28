Москва, , 13:29 — REGNUM Контакты между президентами России и Танзании Владимиром Путиным и Джоном Магуфули пока не планируются, сообщил 28 июля журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представителя Кремля спросили о возможных контактах глав государств на фоне решения о возобновлении воздушного сообщения РФ и Танзании. Песков пояснил, что правительство приняло такое решение после работы санитарных и авиационных властей, анализа целого ряда параметров.

«Это не требует контактов на высшем уровне», — сказал Песков, добавив, что контакты Путина и Магуфули пока не планируются.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 августа Россия возобновляет авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. В МИД РФ ранее пояснили, что Танзания весьма популярна среди российских туристов.

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