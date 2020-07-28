Сеул, , 13:31 — REGNUM 28 июля в Южной Корее прошли слушания по утверждению кандидатуры на пост директора Национальной службы разведки, сообщает KBS.

Согласно опубликованным данным, несмотря на возражения оппозиционной Объединённой партии будущего на данную должность утверждён бывший депутат Национального собрания Пак Чи Вон.

Известно, что по мнению оппозиции кандидатура Пак Чи Вона не соответствует требованиям.

Отмечается, что заседание комитета по делам разведки прошло за закрытыми дверями, представители оппозиции не принимали участие в заседании.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля депутат Национального собрания Южной Кореи от правящей Демократической партии «Тобуро»Ли Ин Ён был назначен на пост министра объединения страны.

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