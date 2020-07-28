Киев, , 13:30 — REGNUM Бывший президент Украины Леонид Кучма, представлявший Украину на переговорах Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске, прекратил своё участие в работе группы. Об этом сообщил 28 июля офис президента Украины.

Кучму поблагодарил действующий президент Украины Владимир Зеленский:

«Спасибо за все усилия, которые вы приложили для разблокировки Минского процесса для достижения мира. Ваш опыт был сверхважным и чрезвычайно нужным. Всегда готов услышать ваш совет в будущем», — сказано в сообщении.

В свою очередь Кучма отметил, что за прошедший год работа ТКГ существенно продвинулась, были совершены важные шаги и достигнуты некоторые договорённости. Экс-президент Украины изъявил желание и дальше делиться опытом, если потребуется.

Как сообщало ИА REGNUM, Кучма возглавил украинскую делегацию в ТКГ во второй раз в начале июня 2019 года.

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