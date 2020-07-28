Анкара, , 13:21 — REGNUM Турция может приостановить сейсмические исследования в Средиземном море в ожидании переговоров с Грецией, которая заявила протест. Об этом 28 августа сказал пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын в эфире телеканала CNN Turk.

«Греция — наш важный сосед, мы готовы обсуждать с ней любые темы», — сказал представитель президента. Он отметил, что на спорных шельфах необходимо проводить совместные работы.

Калын добавил, что давление Греции, которая использует свое членство в Евросоюзе, ни к чему не приведет. «Будем вместе решать наши взаимные проблемы», — добавил пресс-секретарь.

Напомним, гидрографическая служба Антальи выпустила международное оповещение об исследованиях близ острова Кастелоризо с 21 июля по 2 августа. Объявлено, что в этом районе будет находиться исследовательское судно Oruc Reis. К месту также вышли 15 военных кораблей.

В ответ Греция привела вооруженные силы в боевую готовность. Место проведения исследований в Афинах назвали своей экономической зоной. Греция подняла этот вопрос в ЕС, НАТО и ООН.

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