Москва, 28 июля 2020, 13:14 — REGNUM Президент России Владимир Путин 28 июля заслушает доклад главы Ростеха Сергея Чемезова о деятельности госкорпорации. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам Пескова, у главы государства сегодня «внутренняя работа в Кремле — внутренние совещания».
Так, уточнил представитель Кремля, Путин заслушает Чемезова, который «представит ежегодный доклад о деятельности корпорации».
Как сообщало ИА REGNUM, в середине декабря 2019 года Путин встретился в Набережных Челнах с главой госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым. В ходе встречи Чемезов попросил у главы государства выделить деньги на развитие КамАЗа.
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