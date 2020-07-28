Черкесск, , 13:12 — REGNUM В Карачаево-Черкесии в единый день голосования 13 сентября пройдут выборы в представительные органы власти местного самоуправления. Всего будет проведено 48 избирательных кампаний, на которых изберут 364 депутатов.

В настоящее время уже завершился период регистрации кандидатов, сообщили 28 июля в пресс-службе республиканской избирательной комиссии. После проверки сведений, представленных кандидатами, были зарегистрированы 794 претендента на депутатские мандаты, выдвинутых пятью политическими объединениями.

От ЛДПР зарегистрировали четырех кандидаов, от «Единой России» — 339, от КПРФ — 56, «Справедливой России» — семь, «Казачьей партии Российской Федерации» — девять человек.

Еще 379 претендентов зарегистрировались в порядке самовыдвижения.