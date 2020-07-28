Москва, , 12:51 — REGNUM Москва никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться в выборы в Белоруссии. Об этом сегодня, 28 июля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя недавние высказывания белорусского лидера Александра Лукашенко о якобы вмешательстве извне, в том числе из России во внутренние дела страны и предвыборную гонку.

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Официальный представитель Кремля подчеркнул, что эти обвинения ещё нужно доказать. В противном случае, отсутствие доказательств позволит «задуматься о том, насколько могут соответствовать действительности подобные обвинения».

«Россия никогда не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться в чьи бы то ни было электоральные процессы, — подчеркнул Песков. — Тем более в электоральные процессы, которые проходят у нашего союзника Белоруссии».

Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что некие «кукловоды» из России и Польши «подкидывают» информацию о якобы нечестных выборах в Белоруссии.

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Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента Белоруссии запланированы на 9 августа. Действующий глава государства Александр Лукашенко, который бессменно руководит страной с 1994 года, вновь планирует переизбираться — на шестой срок.