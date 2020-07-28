Сеул, , 12:59 — REGNUM Сеул и Вашингтон договорились снять ограничения на разработку и использование Южной Кореей твердотопливных ракет. Об этом 28 июля сообщает KBS со ссылкой на заявление заместителя секретаря администрации президента Южной Кореи по вопросам безопасности Ким Хён Чжон.

По его словам, компании Южной Кореи, а также исследовательские институты и частные лица смогут без каких-либо ограничений разрабатывать и производить ракеты-носители не только на жидком, но и на твердом топливе, а также обладать ими.

Отмечается, что с отменой ограничений Южная Корея сможет запускать военные разведывательные спутники, летающие по околоземной орбите на высоте 500 — 2000 км и следящие за всей территорией Корейского полуострова.

Известно, что обсуждение данного вопроса велось на протяжении девяти месяцев. Первое соглашение по ракетам представители Южной Кореи и США подписали в 1979 году, данное соглашение является четвертым по счету.